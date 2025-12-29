Eerste hulp bij geluk: zo worden winnaars van de Staatsloterij begeleid

Wie bij de Staatsloterij meer dan tienduizend euro wint, komt in contact met Rosner. “Vanaf dat bedrag vinden wij het niet meer verantwoord dat je het geld gewoon bij de plaatselijke Primera ophaalt”, vertelt hij.



Dat betekent overigens niet dat winnaars automatisch in een uitgebreid begeleidingstraject terechtkomen. “Het verschilt sterk per persoon”, zegt Rosner. “De een heeft nu eenmaal meer ondersteuning nodig dan de ander.”

Bij de hoofdprijs van dertig miljoen euro ligt dat anders. “Het kan zijn dat je als winnaar van zo’n bizarre prijs een halve dag bezig bent met onze voorlichting”, legt hij uit. “Maar dat lijkt mij meer dan de moeite waard.”



Gulle Brabanders

In zijn tijd bij de Staatsloterij begeleidde Rosner al veel Brabanders. “Ze zijn totaal niet gierig en willen het nieuws vaak meteen met iedereen delen.” Het geld gaat meestal naar lang gekoesterde dromen. “Een vakantie, een camper of een huis. Het klinkt misschien cliché, maar het is wel de werkelijkheid.”



Ook voor de inwoner van Bladel die vijftien miljoen euro won, kwam Rosner in actie. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, lopen wij niet meteen de polonaise met de winnaar”, zegt hij. “Voor veel mensen moet het nieuws eerst even bezinken en willen ze het lot zo snel mogelijk inlossen. Het echte geluksgevoel komt vaak pas daarna.”



Hou het klein

Rosner raadt winnaars af om hun geluk van de daken te schreeuwen. “Houd het nieuws klein. Voor ons is het lastig te bepalen wie jij wel en niet op de hoogte wilt brengen, maar je wilt voorkomen dat vrienden of familie die je jaren niet hebt gesproken ineens voor de deur staan met de vraag of je gezellig mee uit eten gaat.”



De duur van de winnaarsbegeleiding verschilt sterk. “De ene winnaar spreken we één keer en daarna nooit meer, terwijl we met een andere gelukkige jaren later nog steeds contact hebben." Eén advies geeft Rosner iedereen mee, ongeacht hoe lang het traject duurt: “Ga vooral genieten. Boek die vakantie en ga lekker uit eten met je familie.”