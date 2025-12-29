Verdriet bij OJC Rosmalen, jeugdspeler Thijs (17) verongelukte op snelweg

De vlag hangt halfstok bij voetbalvereniging OJC Rosmalen. De club rouwt om de 17-jarige jeugdspeler Thijs van Eck. Hij kwam zaterdagnacht om het leven bij een ongeval op de A2 bij Den Bosch.

De 17-jarige jongen uit Rosmalen liep om nog onbekende reden over de hoofdrijbaan van de snelweg toen hij werd aangereden. Het ongeluk gebeurde in de buurt van knooppunt Empel op de A2 richting Utrecht. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf.

Thijs speelde in het tweede team van de jongens onder 19-selectie van OJC Rosmalen. De club staat stil bij zijn overlijden. 'Vandaag heeft ons het verdrietige bericht bereikt dat Thijs van Eck, speler van OJC JO19-2, is overleden. Vanuit de OJC-gemeenschap wensen wij zijn ouders en broer, familie, vrienden teamgenoten en bekenden veel sterkte toe', schrijft de vereniging zondag op hun website.

OJC Rosmalen gaat een gedenkhoekje inrichten waar leden terechtkunnen. "In principe zijn we gesloten in verband met de kerstvakantie, maar de teams JO19-1 en JO19-2 kunnen bij de club terecht. Dat zijn de teams die Thijs het beste kennen", laat een woordvoerder weten.