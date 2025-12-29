Politie vindt ruim duizend kilo vuurwerk in bestelbus in woonwijk

De politie heeft in Sint-Michielsgestel in een geparkeerde bestelbus 1045 kilo vuurwerk aangetroffen. De laadruimte van de bus lag vol met dozen, waaronder ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk.

Agenten kwamen de bestelbus op het spoor na meerdere meldingen. Op beelden is te zien dat de rode bus midden in een woonwijk stond geparkeerd.

Bij controle bleek de laadruimte volledig vol te liggen met vuurwerk. In totaal ging het om 1045 kilo. Naast siervuurwerk werden ook meerdere dozen met illegaal vuurwerk gevonden. Diezelfde avond deed de politie ook een inval in een woning op zoek naar vuurwerk, maar daar werd niets aangetroffen. Waar die woning zich bevindt, is niet bekendgemaakt.

Twee volle bussen

De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk en roept via sociale media getuigen op zich te melden.

“Het is extreem gevaarlijk om vuurwerk op deze manier op te slaan”, schrijven agenten. “We willen er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als het was misgegaan.”

Het vuurwerk is afgevoerd met speciale voertuigen. De vangst was groot genoeg om twee volle bestelbussen te vullen.