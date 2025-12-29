Navigatie overslaan

Politie vindt ruim duizend kilo vuurwerk in bestelbus in woonwijk

Vandaag om 22:44 • Aangepast vandaag om 23:07
De politie vond ruim duizend kilo vuurwerk in een bestelbus in Sint-Michielsgestel (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)
De politie vond ruim duizend kilo vuurwerk in een bestelbus in Sint-Michielsgestel (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)

De politie heeft in Sint-Michielsgestel in een geparkeerde bestelbus 1045 kilo vuurwerk aangetroffen. De laadruimte van de bus lag vol met dozen, waaronder ook een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk.

Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

Agenten kwamen de bestelbus op het spoor na meerdere meldingen. Op beelden is te zien dat de rode bus midden in een woonwijk stond geparkeerd.

Bij controle bleek de laadruimte volledig vol te liggen met vuurwerk. In totaal ging het om 1045 kilo. Naast siervuurwerk werden ook meerdere dozen met illegaal vuurwerk gevonden. Diezelfde avond deed de politie ook een inval in een woning op zoek naar vuurwerk, maar daar werd niets aangetroffen. Waar die woning zich bevindt, is niet bekendgemaakt.

Dozen met vuurwerk zijn afgevoerd in speciale bestelbusjes (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)
Dozen met vuurwerk zijn afgevoerd in speciale bestelbusjes (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)

Twee volle bussen
De politie doet nog onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk en roept via sociale media getuigen op zich te melden.

“Het is extreem gevaarlijk om vuurwerk op deze manier op te slaan”, schrijven agenten. “We willen er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als het was misgegaan.”

Het vuurwerk is afgevoerd met speciale voertuigen. De vangst was groot genoeg om twee volle bestelbussen te vullen.

De dozen met vuurwerk in het rode bestelbusje (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)
De dozen met vuurwerk in het rode bestelbusje (Foto: Instagram / politie_boxtelvughtgestel.)

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.