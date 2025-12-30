Meisje en jongen zwaargewond bij botsing in Den Bosch, bestuurder opgepakt

Een jongen (17) en een meisje (15) zijn maandagnacht zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Den Bosch. De slachtoffers zaten samen op een fiets en werden op een kruising aangereden. De bestuurder van de wagen is na het ongeval opgepakt door de politie.

Beide slachtoffers zijn met spoed met de ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De arts die landde met de traumahelikopter is met een van de ambulances meegereden naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Zandzuigerstraat met de Diezekade. De hulpdiensten rukten massaal uit. Drie ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Waarom de bestuurder exact is aangehouden is nog onduidelijk.

Andere wagen

Achter de auto die de fiets aanreed, reed tijdens het ongeval een andere wagen. De inzittenden van die auto zouden bekenden zijn van de aangehouden bestuurder, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

De telefoon van de bestuurder van dat tweede voertuig is door de politie in beslag genomen. Dat verliep niet zonder problemen: de bestuurder moest meerdere malen worden gevraagd om zijn telefoon af te geven.

Volgens een getuige in een ander voertuig zouden de twee auto’s mogelijk aan het racen zijn geweest. De politie kan dit vooralsnog niet bevestigen en benadrukt dat het onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.