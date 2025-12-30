Navigatie overslaan

Bezorger van shoarmatent botst met busje tegen boom in Heeswijk-Dinther

Vandaag om 05:30
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

Een bezorger van een shoarmatent is maandagavond met zijn busje van de weg geraakt en tegen een boom gebotst op de Schanseweg in Heeswijk-Dinther. De bezorger is door een bekende naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of hij ook gewond is geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. In het busje lagen nog bestellingen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.