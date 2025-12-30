Advertentie
Bezorger van shoarmatent botst met busje tegen boom in Heeswijk-Dinther
Vandaag om 05:30
Een bezorger van een shoarmatent is maandagavond met zijn busje van de weg geraakt en tegen een boom gebotst op de Schanseweg in Heeswijk-Dinther. De bezorger is door een bekende naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of hij ook gewond is geraakt.
Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. In het busje lagen nog bestellingen. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeval.
Advertentie
Advertentie