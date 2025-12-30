Voetganger botst met scooter en raakt zwaargewond in Valkenswaard

Een voetganger is maandagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een scooter op de Markt in Valkenswaard. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de kunstijsbaan.

De scooterrijder reed vanuit de Markt richting de kerk toen er drie mannen overstaken. De scooter botste met een van de mannen, die ernstig gewond raakte aan zijn hoofd.

De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.