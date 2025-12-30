Vrouw slaat met auto over de kop op A59, blijft wonderbaarlijk ongedeerd

Een automobiliste is dinsdagochtend op wonderbaarlijke wijze niet ernstig gewond geraakt bij een crash op de snelweg. De vrouw reed op de A59 bij Sprang-Capelle toen ze tegen de vangrail aanreed en van de weg schoot.

De auto kwam op de kop tot stilstand in het weiland. Omstanders schoten te hulp en hielpen de vrouw met het openen van de autodeur. Zij kon zelfstandig uitstappen.

De automobiliste is op de plek van het ongeluk gecontroleerd door ambulancemedewerkers. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een takelbedrijf heeft de auto rechtgezet en afgevoerd. Eén rijbaan was tijdelijk afgesloten, hierdoor ontstond er een kijkersfile in de richting van Waalwijk naar Hooipolder.

De auto raakte van de weg (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).