Jongen (15) loopt met kapmes rond op station en wordt opgepakt
Vandaag om 11:33 • Aangepast vandaag om 12:57
Een 15-jarige jongen uit Tilburg is maandagmiddag op het station van die stad aangehouden, omdat hij een groot kapmes bij zich had. Dat meldt de politie dinsdag. Agenten waren afgekomen op een melding dat een groep jongens met een groot mes richting het station liep.
"Meerdere eenheden werden vanuit verschillende hoeken naar het station gestuurd om de kans te vergroten dat de jongens snel gevonden zouden worden", schrijft de politie. Vervolgens werd de groep jongens gespot door agenten.
Het kapmes werd ontdekt toen de jongens werden gefouilleerd. De 15-jarige jongen uit Tilburg die het mes bij zich had werd direct aangehouden.
