Jordi Altena verlaat RKC Waalwijk voor voetbalclub uit Schotland

Jordi Altena verlaat RKC Waalwijk voor Hearts FC, de koploper van Schotland. Dat heeft de voetbalclub dinsdag bekendgemaakt. De 22-jarige rechtsback speelde vorig seizoen nog voor amateurclub De Treffers. Hij scoorde het afgelopen halfjaar vier keer en leverde zeven assists voor de huidige nummer 10 van de Eerste Divisie.

Altena tekende afgelopen zomer een contract van een jaar bij RKC. Die verbintenis werd in oktober opengebroken en verlengd tot medio 2028.

"Hoewel deze transfer past binnen onze visie en ons trots maakt, mag het ook duidelijk zijn dat het ons vanuit sportief oogpunt niet goed uitkomt dat Jordi midden in het seizoen vertrekt", zegt technisch directeur Bernard Schuiteman op de website van RKC. "We zullen dan ook niet nalaten de selectie verder te versterken indien de mogelijkheid zich voordoet, waarbij kwaliteit natuurlijk boven snelheid gaat."

Trots op transfer

Altena zelf is erg trots op zijn transfer en RKC Waalwijk 'eeuwig dankbaar' om in hem te geloven. “Dankzij de combinatie tussen de geweldige faciliteiten, de kundige professionals met wie ik heb mogen samenwerken én het warme bad dat het Mandemakers Stadion voor mij vanaf dag één is geweest heb ik hier het beste in mezelf naar boven kunnen halen. Dat maakt dat ik sneller dan verwacht een mooie stap kan maken."

De voetballer kwam in totaal 23 keer in actie voor de voetbalclub uit Waalwijk.