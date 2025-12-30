Navigatie overslaan

Kettingbotsing met zeven auto's op de A2, flinke vertraging

Vandaag om 13:52 • Aangepast vandaag om 14:37
Bij de botsing op de A2 bij Eindhoven zijn zeven auto's betrokken (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Zeven auto's zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst op de A2 bij Eindhoven. De linkerrijstrook is dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 

De vertraging richting het noorden van het land loopt op. De file is rond twee uur 's middags veertig minuten.

Reizigers kunnen omrijden via Randweg N2. De verwachting is dat de rijstrook rond kwart voor drie zal worden vrijgegeven. 

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt.

