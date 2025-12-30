Uniek: Nikki (18) mag stage lopen bij gerechtshof zonder rechtenkennis

Waar de meeste studenten eerst jaren in de schoolbanken zitten, liep Nikki van de Laar (18) uit Liempde dit jaar al stage bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat is bijzonder, want ze had nog geen rechtenopleiding gevolgd. Daarmee is Nikki de allereerste student die op deze manier werd aangenomen. Mede daardoor werd ze uitgeroepen tot Student van het Jaar 2025 aan het Koning Willem I College.

"Ik weet al jaren dat ik bij de rechtbank wil werken", vertelt Nikki. "De meesten denken bij de rechtbank aan strafzaken, politiezaken en gevangenisstraffen. Ook ik dacht dat eerst. Maar toen ik me in het recht ging verdiepen, ontdekte ik dat het veel meer is dan dat." Nikki richt zich nu op familierecht, met scheidingen en jeugdzaken en handelsrecht met faillissementen en schuldsaneringen. "Veel dingen in het dagelijks leven hebben een link met rechtspraak. Wat mij nieuwsgierig maakt, is waarom regels zijn zoals ze zijn en hoe dat in de praktijk werkt." Toch koos Nikki niet meteen voor een rechtenopleiding. "Ik wilde stage lopen bij de rechtbank, maar dat mag vaak pas vanaf 18 jaar vanwege de heftige dossiers." Daarom begon ze op haar zestiende met de mbo-opleiding zakelijke dienstverlening. "Zo had ik overal kennis van en kon ik later alsnog doorstromen naar recht."

“Ik dacht eerst: wat ben ik aan het doen.”

Na twee jaar haalde ze haar diploma en begon ze dit schooljaar aan rechten. Omdat ze de mbo-opleiding had afgerond, mocht ze meteen in leerjaar twee instromen. Tweedejaars moeten stagelopen en Nikki nam meteen een risico: ze solliciteerde bij het gerechtshof, dat in gerechtsgebouw in Den Bosch zit.

"Dit is mijn droom. Toen ik de vacature zag, wilde ik het per se", zegt ze lachend. "Ik was al bij vijf of zes andere stageplekken aangenomen, maar die heb ik allemaal afgewezen." Opvallend is dat Nikki werd gekozen boven vijf of zes studenten met meer kennis. "Het was een druk jaar op onze afdeling en we zochten iemand die snel leert en zelfstandig kan werken. Dat vertrouwen hadden we in haar, ook zonder haar voorkennis", vertelt Miriam Versteeg, leidinggevende op de griffie. Dat bleek terecht. "Ik dacht eerst: wat ben ik aan het doen. Al die termen zoals verzoekschriften en dagvaardingen snapte ik niet. Maar na twee weken viel het kwartje", zegt de studente. "En doordat ik er dagelijks mee werk, komt veel lesstof me al bekend voor terwijl mijn medestudenten het nu pas op school krijgen."

“Je leest heftige dossiers en leeft soms mee met de mensen.”