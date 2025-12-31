Bij Oekraïense Ivan zorgt vuurwerk voor spanning en angst
Vuurwerk: de een houdt ervan, de ander moet er niets van weten. Voor oorlogsvluchtelingen brengen de harde knallen een hoop spanning en angst met zich mee. Ivan Kirdiaiev (28) vluchtte 3,5 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne naar Tilburg en weet er alles van.
Ivan komt uit Charkiv. Door de Russische aanvallen op die stad is hij een heleboel verloren. Familieleden, onder wie zijn vader, zijn omgekomen en veel gebouwen in de stad zijn vernield. Ivan vluchtte 3,5 jaar geleden samen met zijn vriendin naar Nederland en woont sindsdien in een opvang in Tilburg.
Voor de oorlog begon hielden hij en veel andere Oekraïners van vuurwerk. Ivan begrijpt dan ook waarom veel mensen het mooi vinden en ervan genieten. "Ik snap dat mensen het afsteken om iets te vieren en dat veel mensen het willen zien", vertelt hij. "Maar voor ons is het vreselijk."
Het geluid van vuurwerk lijkt erg veel op dat van explosies, legt hij uit. "Wanneer dat onverwachts komt, zorgt dat voor veel spanning en angst."
Koptelefoon op
Volgens Ivan reageert zijn lichaam automatisch op de harde knallen, voordat hij kan bedenken dat het om vuurwerk gaat. Het voelt dan alsof hij een soort paniekaanval krijgt.
Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, vertelt Ivan. Veel vluchtelingen proberen het geluid te dempen door ramen dicht te doen en een koptelefoon op te zetten.
Daarnaast proberen ze zichzelf af te leiden. Ivan doet dat door met zijn vriendin te praten en op andere dingen te focussen. Soms checkt hij het nieuws om te kijken of er iets aan de hand is.
Overdag kan Ivan er beter mee omgaan dan 's nachts. Als het licht is, kijkt hij naar andere mensen op straat. Als zij geen paniek hebben, weet hij dat het oké is. 's Nachts, wanneer hij niet kan zien wat er om hem heen gebeurt, is het moeilijker.
Zelf heeft Ivan er al veel last van, maar hij vindt het het ergste voor de kinderen. "Zij snappen niet wat er gebeurt en weten niet hoe ze zichzelf kunnen afleiden. Ze beginnen vaak meteen te huilen en zijn nog banger."
Pijnlijke herinneringen
De harde knallen brengen pijnlijke herinneringen naar boven. Wanneer Ivan in zijn huis in Oekraïne uit zijn raam keek, kon hij Russische raketten, bommen en vliegtuigen zien. Door vuurwerk denkt hij vaak terug aan toen hij zag dat een huis dichtbij het zijne werd verwoest. "Het geluid van de explosies leek heel erg op vuurwerk", vertelt hij.
De spanning was extra aanwezig, toen er een paar weken geleden oefeningen werden gedaan met straaljagers. "Dat geluid in combinatie met vuurwerk maakte veel mensen extra nerveus."
Oud en nieuw
De eerste oud en nieuw in Nederland was voor Ivan en zijn vriendin het ergste. Ze wisten niet waarom ze zoveel knallen hoorden en niemand legde het aan ze uit. Nu proberen ze iedereen die nieuw in Nederland is te vertellen wat er aan de hand is.
Dit jaar zijn Ivan en zijn vriendin van plan om samen een fijne oudejaarsavond te hebben door iets lekkers te koken en met familie te bellen. Het is te hopen dat 2026 een beter jaar wordt voor de Oekraïners.
Ivan volgt het nieuws over de gesprekken tussen de Amerikaanse president Trump en Oekraïense president Zelensky op de voet, maar voorlopig heeft hij er nog weinig vertrouwen in. "Ik heb al vaak hoop gehad, maar dan bleek er toch niks te veranderen", vertelt hij. "Ik volg het nieuws, maar durf er nog niet in te geloven."