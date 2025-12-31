Bij Oekraïense Ivan zorgt vuurwerk voor spanning en angst

Vuurwerk: de een houdt ervan, de ander moet er niets van weten. Voor oorlogsvluchtelingen brengen de harde knallen een hoop spanning en angst met zich mee. Ivan Kirdiaiev (28) vluchtte 3,5 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne naar Tilburg en weet er alles van.

Ivan komt uit Charkiv. Door de Russische aanvallen op die stad is hij een heleboel verloren. Familieleden, onder wie zijn vader, zijn omgekomen en veel gebouwen in de stad zijn vernield. Ivan vluchtte 3,5 jaar geleden samen met zijn vriendin naar Nederland en woont sindsdien in een opvang in Tilburg. Voor de oorlog begon hielden hij en veel andere Oekraïners van vuurwerk. Ivan begrijpt dan ook waarom veel mensen het mooi vinden en ervan genieten. "Ik snap dat mensen het afsteken om iets te vieren en dat veel mensen het willen zien", vertelt hij. "Maar voor ons is het vreselijk." Het geluid van vuurwerk lijkt erg veel op dat van explosies, legt hij uit. "Wanneer dat onverwachts komt, zorgt dat voor veel spanning en angst."

Koptelefoon op Volgens Ivan reageert zijn lichaam automatisch op de harde knallen, voordat hij kan bedenken dat het om vuurwerk gaat. Het voelt dan alsof hij een soort paniekaanval krijgt. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om, vertelt Ivan. Veel vluchtelingen proberen het geluid te dempen door ramen dicht te doen en een koptelefoon op te zetten. Daarnaast proberen ze zichzelf af te leiden. Ivan doet dat door met zijn vriendin te praten en op andere dingen te focussen. Soms checkt hij het nieuws om te kijken of er iets aan de hand is.