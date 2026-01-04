Bijzondere woonboerderij zoekt bijzondere eigenaar

Wie de oprijlaan van de Beeksestraat 1 in Prinsenbeek oprijdt, voelt het meteen: dit is geen gewone woning. Achter de elektrische poort ligt De Nispenhoeve, een rijksmonumentale woonboerderij vol karakter en historie. ''Het is een plek waar de geschiedenis voelbaar is, maar waar je niets hoeft in te leveren op comfort'', zegt Mona van de Wiel van Van de Wiel Makelaars. En zodra je binnenstapt, begrijp je waarom.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De boerderij werd gebouwd in 1891, op een erf dat al eeuwen in gebruik was. Jarenlang was De Nispenhoeve in handen van één familie en het groeide uit tot een begrip in Prinsenbeek. Tussen 2010 en 2013 werd de boerderij grondig gerenoveerd, met één duidelijke afspraak: behouden wat kan worden behouden. ''En dat is goed gelukt”, zegt Van de Wiel.

Leefruimte (foto: Van de Wiel Makelaars).

Authentieke sfeer en eigentijdse luxe

Binnen zie je meteen waar die zorgvuldige aanpak toe heeft geleid. Overal in het huis zijn de houten balken, oude plavuizen en houten vloeren behouden, waardoor de authentieke sfeer voelbaar blijft.

In de woon- en eetkamer staan zelfs nog originele bedsteden, die meteen de aandacht trekken. “Dat zijn van die plekken waar mensen automatisch even bij stil blijven staan,” vertelt Van de Wiel. “Voor mij is dat echt een van de mooiste plekken van het huis.”

De woonkamer met bedsteden achter de kasten (foto: Van de Wiel Makelaars).

Ook de keuken aan de voorkant ademt geschiedenis, met originele mozaïektegels op de vloer. ''Als je verder door het huis loopt, kom je nog meer verrassingen tegen, zoals een oude schuilkelder.''

De keuken (foto: Van de Wiel Makelaars).

Het gemak van nu

Hoewel het een historisch huis is, hoeft u hier niet in te leveren op comfort. De Nispenhoeve is volledig gemoderniseerd, met vloerverwarming, een houtpelletkachel, 36 zonnepanelen en een vernieuwd dak. “Het is instapklaar, maar volledig in de sfeer van toen,” legt de makelaar uit. De woonboerderij telt in totaal zes slaapkamers, twee badkamers en meerdere woonkamers.

Ruimte voor wonen én meer

Wat deze plek extra bijzonder maakt, is dat het niet bij één gebouw blijft. Op het terrein staan meerdere bijgebouwen, waaronder een grote Vlaamse schuur, een karkooi en een bakhuisje. De Vlaamse schuur is volledig opgeknapt en wordt nu gebruikt voor bruiloften, uitvaarten, kookworkshops en kunsttentoonstellingen. “In Brabant en omstreken is deze plek daar ook echt bekend om,” vertelt de makelaar.

De Vlaamse schuur (foto: Van de Wiel Makelaars)

De Karkooi (foto: Van de Wiel Makelaars)

Het Bakhuisje (foto: Van de Wiel Makelaars).

Dankzij de extra ruimtes is de boerderij op verschillende manieren te gebruiken: dubbele bewoning, mantelzorg, werken aan huis of wonen combineren met een activiteit. Een tuin om in te verdwalen

Het erf beslaat maar liefst 11.569 m², wat het gevoel geeft van een park in plaats van een tuin. Oude bomen, terrassen, een dierenhoekje en volop groen nodigen uit tot lange wandelingen zonder het terrein te verlaten. “Je kunt als het ware een ochtendwandeling maken door je eigen park,” zegt Van de Wiel. En dat alles terwijl zowel het centrum van Prinsenbeek als de snelweg dichtbij is.

De tuin (foto: Van de Wiel Makelaars).

De tuin (foto: Van de Wiel Makelaars).

Op zoek naar een bijzondere eigenaar

De Nispenhoeve is volgens Van de Wiel niet voor iedereen. ''Het is een bijzondere woning voor een bijzondere eigenaar.'' Met een woonoppervlakte van 525 m² staat te koop voor 2.950.000 euro.

De badkamer (foto: Van de Wiel Makelaars).

Een slaapkamer (foto: Van de Wiel Makelaars).