NAC-supporters krijgen vier maanden cel voor belagen van ME

Twee NAC-supporters zijn veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor rellen voor de wedstrijd NAC-PSV in november vorig jaar. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch dinsdag geoordeeld. De mannen maakten deel uit van een groep van tientallen supporters die slaags raakten met de politie.

Op 9 november 2024 speelde NAC ’s avonds tegen PSV. Een groep supporters wilde gezamenlijk in een stoet naar het stadion lopen, maar dat werd verboden door de burgemeester. Toen een groep van enkele tientallen supporters toch gezamenlijk naar het stadion liep, wilden agenten en de ME daar een stokje voor steken .

De twee mannen, een Bredanaar van 40 jaar en een Poolse man van 25, werden vorig jaar nog vrijgesproken door de politierechter. Maar het gerechtshof vindt nu dat de mannen wel schuldig zijn aan geweld tegen agenten.

De supporters pikten dat niet en begonnen te gooien met fakkels en stenen. Ook werden ME’ers geschopt en geslagen. De Bredanaar gooide volgens het hof een blikje bier naar de ME. Ook schreeuwde hij allerlei verwensingen naar de ME’ers en had hij een fakkel bij zich. De Poolse man schopte en sloeg een ME’er en duwde hem de bosjes in.

In tegenstelling tot de politierechter vindt het gerechtshof de twee mannen dus wel strafbaar. Beiden moeten twee maanden de cel in. De twee maanden voorwaardelijk hoeven ze pas uit

Vorig jaar kreeg een Poolse man van de politierechter al een celstraf van drie weken cel voor het gooien van een steen.

