Het jaar begint ijskoud en met veel wind, zo overleef jij de nieuwjaarsduik

Terwijl de meesten van ons op nieuwjaarsdag waarschijnlijk lekker op de bank liggen uit te brakken, zijn er ook een heleboel mensen die het jaar juist fris beginnen. Met de nieuwjaarsduik. Maar het wordt donderdag ijskoud en het gaat hard waaien. Om te voorkomen dat je onderkoeld het nieuwe jaar begint, hebben de vrijwilligers van de reddingsbrigade een paar tips.

De nieuwjaarsduik bij de Geffense Plas kan wel gewoon doorgaan. Maar mensen moeten volgens Courney wel extra voorbereid zijn. "Normaal zetten we tenten neer waar mensen zich kunnen omkleden. Maar omdat die weg kunnen waaien, staan die er nu niet. Dus mensen moeten zorgen dat ze zichzelf warm kunnen houden. Neem een badjas mee en kleed je eventueel van tevoren al om."

"Het zonnetje is er donderdag helaas niet bij", zegt vrijwilliger Courtney van den Akker van de reddingsbrigade in Oss. De temperatuur ligt donderdag rond het vriespunt en er wordt veel wind voorspeld. "Vorig jaar was dat ook zo en toen werden veel duiken langs de kust afgezegd, vanwege de veiligheid."

Mag je meedoen als je niet kan zwemmen?

In Oss liggen donderdag zeven lifeguards in het water, die alles in de gaten houden. Op wat pleisters plakken na, is er in 25 jaar tijd nog nooit grover geschut nodig geweest. "Als dat wel gebeurt is het vaak lichte onderkoeling", vertelt vrijwilliger Renate van Haaren. "Sommige mensen zien het als een sport om zo lang mogelijk in het water te blijven. Die verzamelen zich vaak om een lifeguard en die houdt ze extra in de gaten."

Ook op mensen die niet kunnen zwemmen zijn de vrijwilligers extra alert. "Heel jonge kinderen of mensen die in een rolstoel zitten. Iedereen is welkom. Maar geef het van tevoren aan, dan houden we een oogje in het zeil."

Of ze er zelf tegenop zien om op 1 januari het ijskoude water in te gaan? "Helemaal niet. Dit is voor ons ieder jaar weer een groot feest", lacht Courtney. "We gaan er zelf ook altijd in, of we nu lifeguard zijn of aan de kant staan. Dit is een soort traditie voor ons geworden."

En voor wie ook zo dapper is om het nieuwe jaar in te duiken, hebben de vrijwilligers nog een paar tips: