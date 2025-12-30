Automobilist hoort vreemd geluid en dan wordt bijzondere bijrijder gevonden

Een bijzondere bijrijder heeft de brandweer van Geffen flink wat werk bezorgd. Een automobilist hoorde tijdens het rijden op de Koksteeg in Vinkel een vreemd geluid onder de motorkap: het bleek een kat die er niet zomaar onderuit kon.

De bestuurder reed maandag in zijn auto, toen hij het vreemde geluid onder de motorkap hoorde. Hij stopte en ging op onderzoek uit. Na wat speurwerk bleek het om een kat te gaan.

De automobilist kon het dier zelf niet bevrijden, waarop de brandweer van Geffen werd ingeschakeld. Eerst werd geprobeerd om het dier er zo uit te halen, maar dat lukte niet.

Er moest een wiel van de auto worden gehaald om het beestje vrij te krijgen. "Het katje was snel bevrijd: kat blij, bestuurder blij, wij blij", laat de brandweer weten in een bericht op Facebook.