Birsen heeft autisme en viert haar verjaardag het liefst met veel kaartjes

Voor Birsen Basar (39) uit Breda zijn verjaardagen een beetje ingewikkeld. Ze heeft autisme, wil liever geen feestje en vraagt daarom om een kaartje. Zo kan ze zich toch jarig voelen. Dit jaar doet ze dat voor haar 40e verjaardag op 4 januari. "Dit werkt voor mij."

Ze deed de oproep al drie keer eerder. Afgelopen jaar ontving ze ruim 200 kaartjes. "Ik had geluk met het algoritme", vertelt ze. Birsen doet haar oproep via haar sociale media. "Via die weg krijg ik kaartjes van bekenden én onbekenden. In het begin zijn dat vreemden, maar ik heb ook iemand met wie ik nu al drie jaar kaartjes stuur." Waarom een wildvreemde haar een kaartje zou sturen, is voor de Bredase nog wel een raadsel. Ze moet erom lachen. "Er zijn zelfs mensen die ik niet ken, die zeggen dat ze mijn verjaardag op de kalender hebben gezet. Ik vind het meestal een eer, dat ze dat doen."

"Als je vrouw bent, is ouder worden moeilijker."

Hoe het idee ontstond

Het idee ontstond uit een soort noodzaak. Birsen vond verjaardagen steeds minder leuk. "Ze zijn niet meer zoals vroeger. Toen kon je gewoon je klas uitnodigen", vertelt Birsen. Zeker sinds haar opa en oma er niet meer zijn, vindt ze het maar complex. "Ik ben altijd jarig in de kerstvakantie, dat is altijd gezeik en dat maakt me heel erg triest." Ze vindt het meestal een lastige dag, omdat haar leeftijd verandert. "Als je vrouw bent, is ouder worden moeilijker. Het komt door de verwachtingen die erbij zitten. Die kunnen je soms extra het gevoel geven dat je mislukt bent." Dat komt door de maatschappelijke verwachtingen, vindt ze. Tel je wel mee? Voldoet je leven aan de verwachting? Misschien helpen die kaartjes daar wel een beetje tegen. "Dat geeft me toch altijd dat jarige gevoel."

"Dit is mijn manier om het te vieren."

Bewaren in mapjes

Ze bewaart ze allemaal, van elk jaar, in een mapje bij haar thuis en bij haar ouders. "Ik ga het niet weggooien als mensen moeite hebben gedaan", zegt ze daarover. "Soms stuur ik ook een kaartje terug, maar alleen als ze erom vragen." Het gaat eigenlijk vooral over het ontvangen, namelijk. "Dit is mijn manier om het te vieren. Ik dwing mensen niet, maar ik vind dat het voor mij werkt. En als je dat niks vindt, mag je lekker verder scrollen."