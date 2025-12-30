Sneeuw op komst en vuurwerkverbod in Brabant: dit gebeurde er vandaag
De eerste sneeuw in het nieuwe jaar valt volgens onze weerman al snel. En hoe staat het met het vuurwerkverbod in Brabant? Dit zijn de verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.
Meteoroloog Johnny Willemsen voorspelt sneeuw in het eerste weekend van januari, met name op zaterdag. Voor oud en nieuw wordt het koud maar droog, met temperaturen rond het vriespunt. Op nieuwjaarsdag wordt het onstuimiger met kans op natte sneeuw bij ongeveer 5 graden.
Hier lees je de weersverwachting.
Tilburg en Eindhoven hanteren dit jaar een totaal vuurwerkverbod, terwijl andere Brabantse gemeenten alleen vuurwerkvrije zones hebben. Een landelijk vuurwerkverbod gaat volgend jaar in, nadat zowel de Eerste als Tweede Kamer hiermee instemden. Hulpdiensten hopen op een rustige jaarwisseling.
Lees hier het hele verhaal.
Ambulancebroeders David en Mike geven in de serie 'Broederschap' een inkijk in hun dagelijks werk. Ze delen bijzondere verhalen zoals die van de 9-jarige Jack, die door een cyste zijn been brak. De serie toont zowel de mooie als moeilijke kanten van het ambulancewerk.
Hier lees je hun verhaal.
De Eindhovense thuiszorgorganisatie Goed en Welzorg Thuis moet stoppen van de Inspectie Gezondheidszorg vanwege ernstige tekortkomingen. De organisatie staat al twee jaar onder verscherpt toezicht en moet nu haar laatste 8 cliënten overdragen aan andere zorgverleners.
Check het hier.
Inwoners van de gemeente Altena hebben maar liefst 539.103 euro ingezameld voor een nieuw hospice in Sleeuwijk. Na zeven jaar getouwtrek met omwonenden gaat het initiatief van Ruben en Melanie Kruithof eindelijk door. Het hospice opent in augustus 2024 zijn deuren met steun van 130 vrijwilligers.
Hier lees je het hele verhaal.