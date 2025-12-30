Sneeuw op komst en vuurwerkverbod in Brabant: dit gebeurde er vandaag

De eerste sneeuw in het nieuwe jaar valt volgens onze weerman al snel. En hoe staat het met het vuurwerkverbod in Brabant? Dit zijn de verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Meteoroloog Johnny Willemsen voorspelt sneeuw in het eerste weekend van januari, met name op zaterdag. Voor oud en nieuw wordt het koud maar droog, met temperaturen rond het vriespunt. Op nieuwjaarsdag wordt het onstuimiger met kans op natte sneeuw bij ongeveer 5 graden. Hier lees je de weersverwachting.

Lees ook Het gaat deze week sneeuwen, onze weerman weet wanneer precies

Tilburg en Eindhoven hanteren dit jaar een totaal vuurwerkverbod, terwijl andere Brabantse gemeenten alleen vuurwerkvrije zones hebben. Een landelijk vuurwerkverbod gaat volgend jaar in, nadat zowel de Eerste als Tweede Kamer hiermee instemden. Hulpdiensten hopen op een rustige jaarwisseling.

Lees hier het hele verhaal.

Lees ook In deze gemeenten mag je dit jaar geen vuurwerk afsteken

Ambulancebroeders David en Mike geven in de serie 'Broederschap' een inkijk in hun dagelijks werk. Ze delen bijzondere verhalen zoals die van de 9-jarige Jack, die door een cyste zijn been brak. De serie toont zowel de mooie als moeilijke kanten van het ambulancewerk. Hier lees je hun verhaal.

Lees ook Achter de sirenes schuilt een wereld die Brabant zelden ziet

De Eindhovense thuiszorgorganisatie Goed en Welzorg Thuis moet stoppen van de Inspectie Gezondheidszorg vanwege ernstige tekortkomingen. De organisatie staat al twee jaar onder verscherpt toezicht en moet nu haar laatste 8 cliënten overdragen aan andere zorgverleners. Check het hier.

Lees ook Zorg niet veilig genoeg: thuiszorgorganisatie moet stoppen van inspectie