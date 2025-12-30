Drugs, geen rijbewijs en illegaal vuurwerk, bestuurster maakt het erg bont

Een vrouw die dinsdag werd gecontroleerd op de A59 bij Nuland lapte veel regels aan haar laars. Ze is aangehouden en haar voertuig is in beslag genomen.

Bij een controle langs de A59 liet de politie een 39-jarige vrouw stoppen. Ze reed zonder geldig rijbewijs en was vermoedelijk onder invloed van cocaïne.

In de auto van de vrouw vond de politie ook nog eens 21 kilo illegaal vuurwerk. Het vuurwerk werd in beslag genomen.

Omdat de vrouw al vaker zonder geldig rijbewijs had gereden, werd ook haar auto in beslag genomen. Zelf werd de bestuurster aangehouden.