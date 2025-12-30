Plaatselijk kans op gladde wegen, KNMI geeft code geel af

Van dinsdagavond tot woensdagochtend tien uur kan het plaatselijk glad zijn op de wegen in Brabant. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

In het midden, oosten en zuidoosten van Nederland kan het dinsdagavond, -nacht en woensdagochtend plaatselijk glad zijn, waarschuwt het weerinstituut. De gladheid ontstaat door bevriezing van natte weggedeelten of door lichte regen op een bevroren ondergrond, mogelijk zeer lokaal.