Plaatselijk kans op gladde wegen, KNMI geeft code geel af

Vandaag om 20:11 • Aangepast vandaag om 20:31
Foto: Christian Traets
Van dinsdagavond tot woensdagochtend tien uur kan het plaatselijk glad zijn op de wegen in Brabant. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

In het midden, oosten en zuidoosten van Nederland kan het dinsdagavond, -nacht en woensdagochtend plaatselijk glad zijn, waarschuwt het weerinstituut. De gladheid ontstaat door bevriezing van natte weggedeelten of door lichte regen op een bevroren ondergrond, mogelijk zeer lokaal.

Naast Brabant geldt de code geel ook voor de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Limburg.

Geadviseerd wordt om als je de weg opgaat, langzamer te rijden en grotere afstand te houden tot andere weggebruikers.

