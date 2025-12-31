Veilige haven in Eindhovense nachtleven: 'Nuchtere vriend die meedenkt'
Je voelt je onveilig, je grenzen worden overschreden, je hebt teveel drank op of je hebt een condoom nodig. In Eindhoven is daar een oplossing voor: de Nachtambassade. Een plek waar stappers terechtkunnen voor een luisterend oor. De proef liep tot 27 december, maar blijkt zo succesvol dat de Nachtambassade nog een half jaar blijft bestaan.
Jongeren voelen zich vooral 's nachts onveilig. Dat blijkt uit onderzoek onder de Eindhovenaren. Sociaalontwerper Imke Sloos ontwierp daarom, in opdracht van de gemeente, de Nachtambassade. Na zes weken blijkt de proef al een groot succes.
Water, rust, condooms, je telefoon opladen of een gesprek over nare ervaringen voeren: het kan allemaal bij de Nachtambassade bij de Stratumseind. Sloos noemt de uitgaansstraat bij Een Vandaag een "plek om te experimenteren, grenzen op te zoeken en intimiteit te ervaren."
"Wij maken ruimte voor de kwetsbaarheid daarin. Wij zijn absoluut geen hulpverleners, maar wij zijn de nuchtere vriend die met je meedenkt", vertelt ze. "Wat er ook is, we staan voor je klaar." De medewerkers werken bovendien direct samen met hulpdiensten. "Zij denken met ons mee."
Medewerker Oual Bouzgou gaat eerst in gesprek met bezoekers. "Dan inventariseer ik waar de behoefte ligt", legt hij uit. "Soms is het alleen om even een praatje te maken, dan ga ik het gesprek aan. Het belangrijkste is er 'zijn'."
Beveiliger Kim ziet een heel divers publiek. "Van mensen die een drankje te veel op hebben tot dames die echt met vragen binnenkomen." Onlangs was er een jongen die niet tegen zijn vrienden durfde te vertellen dat hij homo is. Hij kwam om hulp vragen. "Iedere dag is wel verschillend."
Kroegeigenaar Jochem van den Hurk was aanvankelijk sceptisch over de pilot. Maar nu vindt hij het 'fantastisch'. "Het voorziet duidelijk in een behoefte. En ik denk dat het goed is voor de uitstraling van een uitgaansstraat als Stratumseind. Dat er ook iets is voor mensen die het even niet zo lekker hebben."
Het uitgaanspubliek is blij dat er een plek is om terecht te kunnen. "Het is niet goed dat het nodig is, maar het is stiekem toch nodig," zegt een jongen. Zijn vriend voegt toe: "Ik heb het idee dat het tegenwoordig een stuk onveiliger is voor vrouwen. Ze kunnen niet meer alleen over straat naar huis lopen. Dus ik vind het fijn dat dit er is."
"Ik denk dat er teveel mensen zijn die zich op een avond onveilig voelen", deelt een meisje. "Je bent er wel altijd mee bezig." Haar vriendin voegt toe: "Ik voel me sowieso wel onveilig eigenlijk."
Er is veel animo voor de Nachtambassade. Op een drukke avond komen er wel tachtig mensen binnen. Op rustige avonden dertig. "Je bent anoniem, vrij om te komen en vrij om te gaan", vertelt Sloos. Wel worden alle anonieme gegevens verzameld om de veiligheid te verbeteren.