Veilige haven in Eindhovense nachtleven: 'Nuchtere vriend die meedenkt'

Je voelt je onveilig, je grenzen worden overschreden, je hebt teveel drank op of je hebt een condoom nodig. In Eindhoven is daar een oplossing voor: de Nachtambassade. Een plek waar stappers terechtkunnen voor een luisterend oor. De proef liep tot 27 december, maar blijkt zo succesvol dat de Nachtambassade nog een half jaar blijft bestaan.

Jongeren voelen zich vooral 's nachts onveilig. Dat blijkt uit onderzoek onder de Eindhovenaren. Sociaalontwerper Imke Sloos ontwierp daarom, in opdracht van de gemeente, de Nachtambassade. Na zes weken blijkt de proef al een groot succes. Water, rust, condooms, je telefoon opladen of een gesprek over nare ervaringen voeren: het kan allemaal bij de Nachtambassade bij de Stratumseind. Sloos noemt de uitgaansstraat bij Een Vandaag een "plek om te experimenteren, grenzen op te zoeken en intimiteit te ervaren." "Wij maken ruimte voor de kwetsbaarheid daarin. Wij zijn absoluut geen hulpverleners, maar wij zijn de nuchtere vriend die met je meedenkt", vertelt ze. "Wat er ook is, we staan voor je klaar." De medewerkers werken bovendien direct samen met hulpdiensten. "Zij denken met ons mee."

Imke Sloos (foto: EenVandaag).

Medewerker Oual Bouzgou gaat eerst in gesprek met bezoekers. "Dan inventariseer ik waar de behoefte ligt", legt hij uit. "Soms is het alleen om even een praatje te maken, dan ga ik het gesprek aan. Het belangrijkste is er 'zijn'." Beveiliger Kim ziet een heel divers publiek. "Van mensen die een drankje te veel op hebben tot dames die echt met vragen binnenkomen." Onlangs was er een jongen die niet tegen zijn vrienden durfde te vertellen dat hij homo is. Hij kwam om hulp vragen. "Iedere dag is wel verschillend." Kroegeigenaar Jochem van den Hurk was aanvankelijk sceptisch over de pilot. Maar nu vindt hij het 'fantastisch'. "Het voorziet duidelijk in een behoefte. En ik denk dat het goed is voor de uitstraling van een uitgaansstraat als Stratumseind. Dat er ook iets is voor mensen die het even niet zo lekker hebben."

Meisjes die zich onveilig voelen na het stappen (foto: EenVandaag).