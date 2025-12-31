Daders op heterdaad betrapt bij inbraak in juwelierszaak, schade enorm

Inbrekers hebben woensdagochtend toegeslagen bij juwelier Vlemmix Juwelen aan de Marktstraat in Ravenstein. Dat meldt de politie. De dieven werden op heterdaad betrapt.

De inbraak werd rond zeven uur ’s ochtends gepleegd. De schade aan de voorzijde van de winkel is groot. Er ligt veel glas op de grond. Ook in de winkel zelf is de schade enorm.

Twee mensen renden na de inbraak weg richting het spoor in Ravenstein. Een van hen droeg een Nettorama-tas. De politie is nog naar de twee op zoek.

Buit onbekend

"Het is nog niet bekend wat er is buitgemaakt", meldt de politie. "Dat komt omdat de vitrinekasten zijn ingeslagen en er door de eigenaar een inventarisatie gemaakt moet worden."

De politie doet onderzoek.