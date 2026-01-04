Frans weet wel wat voor poep er bij Jan op de oprit lag

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan veel poep, twee vreemde voorwerpen op een terras en vreemde prenten. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag al gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wat voor voorwerpen liggen er plotseling op het terras?

Vermoedelijk beginnende nestjes van een wesp. Foto Vic Huijgens

Vic Huijgens vond deze twee vreemde voorwerpen op het terras onder de dakpannen en hij wilde graag weten wat het was en of het kwaad kon. Wat hij daar zag liggen, zijn twee beginnende nesten van of een gewone wesp of een Duitse wesp, maar kwaad kan het niet meer, want dat is al geschied voor een van die beide wespen.

Een gewone wesp.

Beide beginnende nestjes lagen al op de grond en dus kunnen die niet meer afgemaakt worden. Mochten ze nog onder de dakpannen hebben gehangen, tja.. dan hadden die beginnende nesten weleens grote nesten kunnen gaan worden. Zo’n wespennest wordt gemaakt van hout en dat doen ze door stukjes hout af te scheuren van onbewerkte palen of schuttingen. Ze kauwen die houtvezels met hun onderkaken fijn en vermengen het met hun speeksel tot papierpulp. Het pulpbolletje nemen ze mee en ze plakken het op een plek waar het op dat moment past. Na verloop van tijd ontstaat en een papierennest wat een grootte kan hebben van een rugbybal. Koninginnen van die papierwespen beginnen met de bouw en zij zoeken dus dan ook een geschikte plek. Blijkbaar heeft of hebben de koninginnen bij Vic een verkeerde plek gekozen, want de nesten hebben losgelaten en zijn ze opzoek moeten gaan naar een betere plek.

Keutels op het gazon, van wie zijn ze?

Keutels op het gazon. Foto Kees en Carla van Steen

Kees en Carla van Steen vinden regelmatig op hun gazon drollen of keutels. Ze vragen zich af of het van een kat kan zijn, maar schrijven tegelijk dat naar hun idee katten niet poepen op het gras. Wat is het wel, vragen zij zich af. In eerste instantie dacht ik ook aan een andere dader, maar volgens mij is het uitwerpsel op de foto er toch een van een kat. Daarnaast heb ik in het begin dat ik woonde in mijn huis ook regelmatig kattendrollen gevonden op mijn gazon. Inmiddels heb ik een verwilderde tuin en nu heb ik van kattendrollen geen last meer. Naast het uitwerpsel op het gazon bij Kees en Carla zie ik ook wat gedroogd gras liggen en katten eten soms ook gras, wat ze weer uitspuwen. Dit doen katten om diverse redenen. Allereerst verwijdert het haarballen en daarnaast helpt het bij de spijsvertering. Tevens kan gras belangrijke voedingsstoffen leveren zoals vitamine B en het kan laxerend werken. Normaal is een kattendrol stevig, goed gevormd, zoals een sigaar. De kleur is meestal chocoladebruin en is niet te hard of te zacht. In principe valt de sigaar niet uit elkaar, maar als dat toch gebeurd, zoals bij Kees en Carla dan is er iets aan de hand.

Uitwerpselen waarbij de kattendrol in stukjes uiteenvalt, kan te maken hebben met eentonig voedsel, bijvoorbeeld enkel brokken. Hierdoor kan verstopping ontstaan, omdat er te weinig vochtopname is.

Tijdens een vroege wandeling in het Masbos bij Breda pootafdrukken gevonden, wie is de dader?

Prenten bunzing of steenmarter. Foto Hugo Nagelkerke

Hugo Nagelkerke spotte afgelopen zomer tijdens een vroege wandeling in het mastbos bij Breda een stel pootafdrukken en hij vroeg zich af van wie die konden zijn. Zelf dacht hij aan een egel, maar ik denk dat het prenten zijn van een steenmarter of bunzing. De prenten staan ook niet in volgorde zoals bij een loopspoor wat egels doen. Je ziet enkel losse prenten. De schoen die naast de prenten staan geeft een beetje een indicatie, maar het blijft toch lastig, want welke maat schoen is het? De steenmarter, boommarter en bunzing hebben alle drie dat soort prenten volgens mij, maar de meeste kans maakt dan denk ik de steenmarter. Ook omdat het heel goed gaat met steenmarters in Brabant. Met de bunzing gaat het minder. Daarnaast is de bunzing meer een dier van bebost laagland nabij water, waaronder rivieroevers en moerassen. In de winter worden bebouwde gebieden opgezocht en is de bunzing te vinden in de buurt van boerderijen. Terwijl het leefgebied van de steenmarter is bos of bosranden. maar wel in de buurt van de mens. Het is een dier dat graag vlak bij de mens leeft en neemt dikwijls zijn/haar intrek in stallen en schuren, maar ook in huizen, op de zolder of in een spouwmuur. Soms graven ze ook een hol in de grond.

Een steenmarter. Foto Saxifraga Luc Hoogenstein

Op de oprit een hoopje gevonden, van wie is het?

Egelpoep. M. van Bussel

Jan van Bussel vond op zijn oprit een 'hoopje', zoals hij het zelf omschreef, en hij wilde graag weten wie de dader was. Volgens mij is de dader een egel en dus is het egelpoep. Daarbij liggen er leeggegeten huidjes in de buurt en heeft de egel nog iets lekkers gegeten. Zo te zien zijn de lege huidjes van larven van een kever of ander insect. Egelpoep is meestal langwerpig van vorm met aan het einde vaak een puntje. De kleur is meestal donker, bijna zwart en soms glanzend. Soms valt zo’n drol uiteen in losse stukjes, maar dat is hier niet het geval. Als je de drol wat open zou maken, heb je kans dat je onverteerbare restjes van insecten, bijvoorbeeld de chitine pantsers van kevers tegengaat komen. Vaak zitten die huidjes aan de buitenkant van de drol, maar dan moet de egel ze wel gegeten hebben. De drollen zijn meestal niet zo groot, met een lengte van 2 centimeter tot maximaal 6 centimeter. Egels zijn echte nachtdieren en ze leven graag in een menselijke omgeving en laten dan ook hun drollen vaak op de stoep, inrit of het gazon liggen.

Een egel. Foto Rudmer Zwerver

Mooie foto’s

Sneeuwgorzen. Foto Marianne Wijten

Unieke opname van zes sneeuwgorzen in het zonnetje bij de Oesterdam (dam tussen Tholen en Zuid-Beveland), foto gemaakt door Marianne Wijten-Navest.

Natuurtip: Bijzondere wandeling door het hart van de Maashorst Zondagochtend 11 januari vanaf negen uur De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Ontdek de geheimen van dit natuurgebied in een eeuwenoud landschap! Onder begeleiding van IVN-natuurgidsen maken deelnemers een 12 kilometer lange tocht, deels over oneffen terrein, langs cultuurhistorische parels, unieke geologische fenomenen en karakteristieke buurtschappen. Op ontdekking

Tijdens deze wandeling ontdekken we hoe het landschap van de Maashorst door de eeuwen heen is gevormd. De route gaat door de buurtschappen Loo, Bus, Menzel en Slabroek, waar we ook de bolle akkers zien. We staan stil bij een prehistorisch grafveld, en lopen via het beekdal van de Groote Wetering waar water, flora en fauna samen een levendig ecosysteem vormen. Een stuk verderop passeren we de breuk van Melle met de bijbehorende wijstgronden en daarna de Venloop waar een stuwtje op onze route ligt. Hier gaan waterbeheer en natuurbeheer hand in hand. Kortom, een meer dan boeiende tocht! Zeer de moeite waard om mee te lopen… Meer informatie

• Aanmelden is niet nodig

• Vertrekpunt Natuurcentrum De Maashorst, Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode

• Wandeling is geschikt voor iedereen met een goede wandelconditie en interesse voor natuur, cultuur en landschap.