Advertentie
Ernstige zorgen over vermiste Edik, zoektocht met politiehelikopter
Vandaag om 10:40 • Aangepast vandaag om 11:57
De politie is woensdag op zoek naar de vermiste Edik Khadchadurjan in Eindhoven. Daarbij werd 's ochtends ook een politiehelikopter ingezet. Er is een Burgernet-melding van de vermissing verspreid.
Edik is dinsdagmiddag voor het laatst gezien aan de Nuenenseweg in Eindhoven. Omdat de man een verstandelijke beperking heeft maakt de politie zich ernstig zorgen.
De man (38) heeft kort zwart haar, witte huidskleur, 1 meter 80 lang en een normaal postuur.
Toen de man vermist raakte droeg hij een lichtblauwe spijkerbroek met zwarte schoenen van het merk Sketchers, een witte trui en een zwarte winterjas
Advertentie
Advertentie