Deze dorpsfotograaf maakte al 30.000 foto’s: ‘Van elke straattegel drie’

Als de zon mooi op de kerk valt, schiet Jacques Bertens uit Loon op Zand toch maar even een plaatje. Ook al heeft hij al tienduizenden foto’s van het dorp en de omgeving op zijn eigen website staan. "Ik denk dat er maar heel weinig mensen in Loon op Zand zijn die nog nooit bij mij op de foto hebben gestaan", lacht hij.

Jacques reisde graag door Nederland om foto’s te maken van zijn andere hobby: bierbrouwen. Toen corona uitbrak in Nederland, toevallig in Loon op Zand, moest Jacques daarmee stoppen. "Toen lag alles ineens stil", vertelt hij. "Dat is een ramp voor iemand die graag op pad gaat om z’n foto’s te maken." Net als veel anderen in die tijd begon de zeventigjarige te wandelen in eigen omgeving. "Ik woonde al een tijdje in Loon op Zand, maar toen ik rond ging lopen, zag ik pas hoe mooi het eigenlijk is." Het werd een verkenningstocht, die inmiddels al bijna zes jaar duurt. "Als je geïnteresseerd raakt in je eigen omgeving, kun je op kleine schaal grootse dingen zien."

"Het leuke is dat mensen mij ook echt gaan herkennen."

Jacques weet niet precies meer wat zijn allereerste foto was. "Waarschijnlijk was dat er een bij het Witte Kasteel", vertelt hij, terwijl hij nog maar eens een plaatje schiet van het imposante gebouw aan de rand van Loon op Zand. "Ik zou niet weten hoeveel ik er in totaal gemaakt heb, maar er staan er al zo’n 30.000 op mijn eigen website."

Die website wordt bijna dagelijks aangevuld met de nieuwste kiekjes van Jacques. "Ik maak al mijn foto’s met mijn mobiel. Wel zo makkelijk, want alles is digitaal en je kunt gelijk selecteren en bewerken." Die laatste twee dingen kosten ook behoorlijk wat tijd. "Ik ben er iedere week best wat uurtjes aan kwijt." Maar dat vindt Jacques niet erg. Hij vindt het leuk om zijn eigen dorp vast te leggen. "Het leuke is dat mensen mij ook echt gaan herkennen. Dan zeggen ze: ‘hé, daar heb je de dorpsfotograaf'. Ik word ook steeds vaker gevraagd om langs te komen. Dan zeg ik zelden of nooit nee", zegt Jacques met een grote glimlach op z’n gezicht.

Jacques voor de kerk in zijn geliefde Loon op Zand.