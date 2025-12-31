Bakkerij De Rooij failliet na 117 jaar, alle winkels voorlopig gesloten

Het doek is na 117 jaar gevallen voor familiebakkerij De Rooij. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft het bedrijf dinsdag failliet verklaard. De winkels in Rucphen, Roosendaal, Oudenbosch en Etten-Leur zijn hierdoor in ieder geval voorlopig gesloten.

Volgens curator Fred Froger werken er zo'n zestig mensen bij het bedrijf. Veel mensen werkten al jaren bij een van de bakkerijen. "Dat maakt het faillissement extra verdrietig", vertelt hij.

Het filiaal van de bakker in Oudenbosch was al een aantal dagen dicht. Op het raam hing een briefje met daarop een bericht van de eigenaren dat zij 'vanwege de huidige economische toestand in Nederland' genoodzaakt zijn om hun deuren na 117 jaar te sluiten.

Het is woensdagochtend nog onduidelijk wat hen te wachten staat. Volgens Froger is er een grote kans dat zij zullen worden ontslagen, maar het is nog te vroeg om echt conclusies te kunnen trekken.

Vier winkels gesloten

De bakkerijen in Rucphen, Roosendaal, Oudenbosch en Etten-Leur zijn voorlopig gesloten. De komende dagen zal er worden gekeken naar wat er mogelijk is. "In de bakkerijen ligt nog best wat voorraad. De kans bestaat dat een van de bakkerijen dus wel weer opengaat, maar dat is niet zeker."

Op de productielocatie van de bakkerij in Oudenbosch wordt wel doorgebakken. "De Rooij levert brood aan verschillende zorginstellingen en bedrijven. Het is belangrijk dat deze afnemers hun bestellingen blijven ontvangen."

Interesse in bakkerijen

Meerdere geïnteresseerden zouden zich al bij de bestuurder hebben gemeld met belangstelling om één of meerdere filialen over te nemen. Of de bakkerijen daadwerkelijk een doorstart zullen maken, is nog niet duidelijk.