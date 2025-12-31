Zo blijven je oliebollen lekker: 'Nooit opnieuw in de frituur gooien'
Het is nog vroeg, maar allang niet meer donker als de eerste Brabanders bij de oliebollenkraam staan. Met koude handen en een zak onder de arm lopen ze weer naar huis, want vanavond moeten er natuurlijk oliebollen op tafel komen. Maar hoe warm je ze later op zonder dat ze droog, taai of juist zompig worden?
"Gewoon op 160 graden, vier à vijf minuten in de oven. Een airfryer werkt ook prima", zegt Kai van de oliebollenkraam op Ekkersrijt in Son en Breugel. Zijn kraam staat pal naast de IKEA, die pas een half uur later de deuren opent. Het is nog rustig: de stilte voor de oliebollenstorm. "Je moet ze absoluut niet opnieuw in de frituur gooien om op te warmen", waarschuwt hij.
Bewaren
Wie de oliebollen al in de ochtend koopt, kan ze het best bewaren op de keukentafel. "Je hoeft ze niet af te dekken", zegt Kai. Wel is het belangrijk om bij het kopen geen poedersuiker te laten aanbrengen. Die doe je er pas ná het opwarmen op.
Zelf maken
Volgens Kees Melis, docent patisserie en brood aan De Rooi Pannen in Eindhoven, is het prima als je de oliebollen opnieuw verwarmt. Maar, zegt hij, de oliebollen van de oliebollenkraam missen een paar ingrediënten die het juist extra lekker maken. "Je kunt ze dus het beste zelf maken. In het klassieke recept zit citroenrasp, dat zit niet in de oliebol van de oliebollenkraam. Je kunt ook kaneel toevoegen. Dat geeft ook extra smaak", vertelt hij.
Een goede oliebol begint volgens Melis bij de vulling. Rozijnen en krenten moeten eerst goed worden gewassen om vuil te verwijderen. "Laat ze zo’n tien minuten weken in warm water, op badtemperatuur. Zeker niet langer", benadrukt hij.
Zelf bakt Melis vanmiddag ook oliebollen. "Maar eerst ga ik nog even naar de sportschool. Dat is ook belangrijk, haha."
Klassiek recept voor oliebollen
Ingrediënten voor 20 stuks:
50 gram verse gist of 16 gram gedroogde gist
425 gram lauwwarme melk
1 ei
500 gram patentbloem
Rasp van 1/2 limoen of citroen
10 gram zout
1 Vanillestokje of 1 zakje vanillesuiker
40 gram gesmolten boter
300 gram rozijnen, geweekt
75 gram krenten, geweekt
200 gram Jonagold appels
Frituurolie
Poedersuiker
Benodigdheden:
Mixer met deeghaken
Vochtige theedoek
Frituurpan of diepe pan
Keukenpapier
IJsknijper
Houten spatel
De bereidingswijze:
- Los de gist op in de lauwwarme melk. Meng dit met de mixer samen met het ei, de bloem, de citroenrasp, de vanillesuiker en het zout tot een glad beslag. Voeg daarna de warme, gesmolten boter toe en meng deze goed door het beslag.
- Schil de appel en snijd deze in blokjes van ongeveer 5 bij 5 millimeter. Spatel vervolgens de appelblokjes, rozijnen en krenten door het beslag.
- Dek de kom af met een vochtige theedoek en laat het beslag 30 minuten rijzen in een oven op 30 graden.
- Verhit de frituur tot 175 graden. Roer het beslag vlak voor het bakken nog één keer goed door.
- Schep met een ijsknijper porties beslag en laat deze voorzichtig in de hete olie glijden. Draai de oliebollen bij lichte kleuring om met een houten spatel; doe je dit te laat, dan blijven ze aan het frituurmandje plakken. Zorg dus dat je ze op tijd draait.
- Frituur de oliebollen 4 à 6 minuten tot ze goudbruin zijn. Laat ze uitlekken op keukenpapier en bestrooi ze met poedersuiker.