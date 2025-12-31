Zo blijven je oliebollen lekker: 'Nooit opnieuw in de frituur gooien'

Het is nog vroeg, maar allang niet meer donker als de eerste Brabanders bij de oliebollenkraam staan. Met koude handen en een zak onder de arm lopen ze weer naar huis, want vanavond moeten er natuurlijk oliebollen op tafel komen. Maar hoe warm je ze later op zonder dat ze droog, taai of juist zompig worden?

"Gewoon op 160 graden, vier à vijf minuten in de oven. Een airfryer werkt ook prima", zegt Kai van de oliebollenkraam op Ekkersrijt in Son en Breugel. Zijn kraam staat pal naast de IKEA, die pas een half uur later de deuren opent. Het is nog rustig: de stilte voor de oliebollenstorm. "Je moet ze absoluut niet opnieuw in de frituur gooien om op te warmen", waarschuwt hij.

Bewaren

Wie de oliebollen al in de ochtend koopt, kan ze het best bewaren op de keukentafel. "Je hoeft ze niet af te dekken", zegt Kai. Wel is het belangrijk om bij het kopen geen poedersuiker te laten aanbrengen. Die doe je er pas ná het opwarmen op.

Zelf maken

Volgens Kees Melis, docent patisserie en brood aan De Rooi Pannen in Eindhoven, is het prima als je de oliebollen opnieuw verwarmt. Maar, zegt hij, de oliebollen van de oliebollenkraam missen een paar ingrediënten die het juist extra lekker maken. "Je kunt ze dus het beste zelf maken. In het klassieke recept zit citroenrasp, dat zit niet in de oliebol van de oliebollenkraam. Je kunt ook kaneel toevoegen. Dat geeft ook extra smaak", vertelt hij.

Een goede oliebol begint volgens Melis bij de vulling. Rozijnen en krenten moeten eerst goed worden gewassen om vuil te verwijderen. "Laat ze zo’n tien minuten weken in warm water, op badtemperatuur. Zeker niet langer", benadrukt hij.

Zelf bakt Melis vanmiddag ook oliebollen. "Maar eerst ga ik nog even naar de sportschool. Dat is ook belangrijk, haha."