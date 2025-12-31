NAC verrast met de komst van Ghanese-recordinternational André Ayew

NAC Breda heeft zich versterkt met de 36-jarige André Ayew. De 120-voudig international van Ghana moet de aanval in Breda van nieuwe kwaliteiten voorzien in de strijd tegen degradatie. Ayew speelde eerder voor grote clubs als Marseille en West Ham United, maar tekent nu een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een seizoen, in Breda.

De Ghanees, die ook meerdere wedstrijd in de Champions League speelde, verklaart zijn keuze voor NAC op de clubwebsite: "Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt, zowel persoonlijk als in teamverband. Dat vind ik hier bij NAC. Ik wil er alles aan doen om de club en mijn teamgenoten te helpen. We bevinden ons in een situatie waarin alleen handhaving in de eredivisie telt."

De aankondiging van NAC kwam uit de lucht vallen op oudjaarsdag. De 36-jarige aanvaller was sinds juni clubloos, nadat hij vertrok bij Le Havre in Frankrijk.

Ook technisch directeur Peter Maas is verheugd met de komst van de ervaren voetballer: "We zitten met NAC nu in een moeilijke positie. Ook Ayew heeft in zijn carrière voor hete vuren gestaan. Hij is een echte sportman die goed voor zichzelf zorgt. Wij denken dat hij met zijn ervaring en specifieke kwaliteiten juist nu van waarde kan zijn voor NAC." Momenteel staat NAC op de laatste plaats in de eredivisie.

Fraaie carrière

Ayew is in 1989 geboren in het Franse plaatsje Seclin. Zijn vader is ook een grote naam in het voetbal: Abedi Pelé. Hij wordt gezien als één van de beste voetballers die Afrika heeft voortgebracht. Op jonge leeftijd kwam Ayew bij Olympique Marseille terecht, waarna hij een stap maakte naar Swansea City in Engeland.

Daar liet hij zien ook in Engeland voetballen en maakte hij zelfs een transfer van 24 miljoen euro naar West Ham United.

Na meer dan honderd wedstrijden gespeeld te hebben op het hoogste niveau van Engeland, waarin Ayew 21 goals maakte, speelde hij nog in Turkije, Qatar, Frankrijk en nu dus de eredivisie.