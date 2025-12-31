Inbrekers slaan juwelierszaak van Joost kort en klein, bekijk de beelden

Joost Vlemmix had zich oudejaarsdag anders voorgesteld. De juwelier in Ravenstein werd vanochtend vroeg opgeschrikt door twee inbrekers, die met grof geweld de ruiten en etalages van zijn zaak in sloegen. Veel is er niet buitgemaakt, maar de schade is groot. "Gelukkig zijn het maar materiële dingen, maar leuk is het niet", zegt Joost.

Rochelle Moes & Silke Bertens Geschreven door

Joost Vlemmix woont boven zijn zaak en schrok wakker van het kabaal. "Ik ben naar het raam gerend en heb zoveel mogelijk lawaai gemaakt, maar ze bleven met hamers doorslaan. Daarna zijn ze gaan graaien, al was dat lastig tussen al het glas." Zelf probeerde hij de inbrekers ook nog te stoppen. "Ik heb een kandelaar uit het raam gegooid. Die was raak, want hij greep naar z’n hoofd", lacht hij. "Was per ongeluk."

Ontsnapt

Zijn buren stonden meteen paraat. "We hoorden glas rinkelen en harde klappen. We dachten eerst dat er autoruiten werden ingeslagen", vertelt buurman Chris van ’t Foort. Samen met een andere buurman rende hij direct naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. "We zijn er met twee man achteraan gegaan. Toen hebben we nog wat sieraden op de weg gevonden, maar de daders wisten te ontsnappen." De buit

De schade is groot, maar de buit is beperkt gebleven. "Er is eigenlijk niks uitgehaald. Maximaal vijf horloges. Dat risico is het echt niet waard geweest voor die jongens. Je zou bijna medelijden met ze hebben", vertelt hij. De juwelier benadrukt dat er bewust geen waardevolle spullen in de etalage lagen. "Het is een goudsmederij, maar goud ligt hier ’s nachts nooit in de vitrines. We hebben 27 jaar geleden ook al eens een inbraak gehad. Sindsdien hebben we geleerd om niks van waarde neer te leggen."

Joost Vlemmix bij een kapotte ruit in zijn juwelierszaak in Ravenstein (foto: Rochelle Moes).