Herenhuis vol sfeer in hart van Grave: 'Een droomhuis voor levensgenieters'

Van buiten lijkt het een klassiek herenhuis in Grave, maar wie hier bij de Maasstraat naar binnengaat, ontdekt al snel dat dit allesbehalve een gewone woning is. Achter de historische gevel van rijksmonument De Prins schuilt een huis vol kleur, creativiteit en verrassingen. “Je valt bij binnenkomst meteen stil,” zegt makelaar Alice van de Burgt van Hans Janssen Makelaars Grave.

Het herenhuis stamt uit ongeveer 1650 en heeft in de loop der eeuwen allerlei functies gehad. Van stomerij tot antiekhandel en van kamerverhuurpand tot showroom. Die rijke geschiedenis zie je nog altijd terug in de indeling van het huis.

Het huis is in de loop der tijd groter geworden doordat een oude schuur is toegevoegd. Hierdoor is er flink wat extra leefruimte ontstaan. Ook zijn de originele kelders behouden gebleven, waarvan één zelfs vanaf de straat bereikbaar is. Vijf verdiepingen vol verrassingen

Wat dit huis zo bijzonder maakt, is dat de verrassingen maar blijven doorgaan. Na de kleurrijke stijlkamer volgt een ‘Japanse’ kamer met opvallend behang, een gashaard en Aziatische invloeden. “Van de straat lijkt het misschien niet zo groot, maar het huis is heel diep en telt vijf verdiepingslagen. Die ruimte verwacht je gewoon niet”, vertelt Van de Burgt.

De loungekamer is een van deze bijzondere ruimtes. Met de originele balken nog in het zicht wordt deze kamer op allerlei manieren gebruikt: als werkkamer, logeerkamer, muziekkamer of zelfs als thuisbioscoop.

Het blijft niet bij deze ruimte. Zo is er in de kelder een mediterrane bar waar al heel wat feestjes zijn gevierd en beschikt het huis over een mediterrane binnentuin met een grote palm. Het is een oase van rust waar je in de zomer heerlijk kan vertoeven en die het unieke karakter van het pand perfect onderstreept.

Monument met een moderne twist

Bij renovaties is zorgvuldig omgegaan met monumentale details. De gevels, schuiframen en boeiboorden zijn behouden, net als de houten balkenlagen, hoge plafonds en de gewelfde kelders. Tegelijkertijd is het huis volledig aangepast aan het comfort van nu. Met vier slaapkamers, diverse werk- en leefruimtes en een sfeervolle patio midden in de stad is het een plek waar wonen en werken moeiteloos samengaan.

Comfortabel leven midden in de historie

Wonen in het historische centrum van Grave betekent volgens Van de Burgt vooral genieten. "Het is hier heel levendig en gezellig. Winkels, restaurants en cafés liggen om de hoek en bij evenementen zit je als bewoner letterlijk op de eerste rij." Met een woonoppervlakte van 189 vierkante meter staat het herenhuis te koop voor 675.000 euro k.k. Volgens Van de makelaar is het echt een droomhuis voor creatieve levensgenieters die houden van sfeer en veelzijdigheid. “Voor mensen die een standaard woning zoeken, is dit niets. Maar wie een huis wil dat niemand anders heeft, kan hier helemaal zijn eigen plek vinden.”

