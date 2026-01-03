Van moderne villa naar monumentale boerderij: ‘Dit is ons droomproject’

Jaap (49) en Lotte (45) van Dongen gaan iets doen waar veel mensen niet aan moeten denken. Later dit jaar verruilen ze hun comfortabele huis in Boxtel voor een vervallen, monumentale langgevelboerderij uit 1853 in Liempde: De Kasternse Hoeve. Samen met hun vier kinderen beginnen ze daar aan een meerjarig renovatieavontuur. "We hebben echt onze droomplek gekocht", zegt Jaap.

Het koppel was tijdens de bezichtiging niet meteen verkocht. "We kochten het eigenlijk voor de plek en toevallig staat er ook een boerderij op", vertelt Jaap lachend. De Kasternse Hoeve begon als traditionele boerderij en werd in 1939 door een familie fruitdelers omgevormd tot fruitteeltbedrijf. Van die familie kochten Jaap en Lotte het huis. De boerderij is momenteel voor slechts een derde bewoonbaar, de rest bestaat uit stallen en lege ruimtes. Toen ze er voor het eerst doorheen liepen, werd meteen duidelijk dat het een flinke klus zou worden. "We zagen dat het huis verrot en oud was en we wisten dat we niks meer intact kunnen laten. Toen dachten we: willen we hier eigenlijk wel aan beginnen?" Toch sloeg tijdens een lange wandeling door de tuin het twijfelgevoel om in overtuiging. "Halverwege, bij een oude veldschuur, wisten we het zeker: dit moeten we doen."

Voor Jaap en Lotte is het niet zomaar een renovatie, maar een project waar het hele gezin bij betrokken wordt. Met vier kinderen tussen de veertien en twintig jaar bouwen ze straks samen aan hun nieuwe thuis. "We bouwen dit huis met z’n allen", zegt Lotte. Eerder reisden ze zeven maanden met z’n zessen in een camper, een ervaring die hen leerde hoe het is om écht samen te leven. "Tijdens de verbouwing zullen we tijdelijk wonen in houten huisjes. Maar de kinderen zeiden zelf al: dat is in ieder geval groter dan een camper", lacht Jaap. Het plan is ambitieus: een deel van de boerderij wordt hun privévertrek, het midden van het huis wordt de centrale leefruimte en de kinderen krijgen een aparte vleugel met eigen slaapkamers en een badkamer. Zo heeft iedereen zijn eigen plek, maar blijft het toch een familiehuis.

We denken hier iets heel moois van te kunnen maken.

Hoewel de boerderij oud en verrot is, willen Jaap en Lotte de originele charme behouden. "We denken er iets heel moois van te kunnen maken, met moderne accenten, maar wel in originele staat", vertelt Jaap. Gevels, ramen en spanten blijven intact, met veel glas aan de achterzijde om licht en ruimte te creëren. Voor de familie draait het nieuwe leven vooral om buiten zijn. Kampvuurtjes, koken op open vuur, bomen klimmen en fikkie stoken. "Niet allen wij maar ook de kinderen kunnen niet wachten", zegt Lotte. Tegelijk blijft het sociale leven van de kinderen in Boxtel op deze manier goed bereikbaar met de fiets.

