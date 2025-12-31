Advertentie
Auto's botsen op elkaar in Vlijmen, hond opgevangen door omstanders
Vandaag om 14:50 • Aangepast vandaag om 15:04
Twee auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de Vendreef in Vlijmen. Door de harde klap sloeg een van de voertuigen over de kop. Die wagen kwam tegen een boom tot stilstand.
In een van de auto’s zat tijdens de botsing een hond. Het dier rende na de botsing weg, maar werd door omstanders opgevangen. Het is onduidelijk hoe het dier het maakt.
De inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
De Vendreef was na het ongeval kort dicht. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd en worden als total loss beschouwd.
