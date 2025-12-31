Veroordeelde drugsbaas moet woonwagen uit: ex krijgt gelijk

Nourdin van O. moet binnen zestig dagen de woonwagen van zijn ex-partner aan de Weel in Dinteloord verlaten. Dit heeft de rechtbank in Middelburg besloten. De man kreeg in 2019 vijf jaar cel, omdat hij werd gezien als de grote man achter een drugslab naast een speeltuin in Roosendaal. Toen hij vrijkwam, is hij deze zomer zonder toestemming bij de vrouw ingetrokken met wie hij een relatie heeft gehad.

In juni heeft de vrouw een punt gezet achter hun verhouding en moest hij van haar vertrekken. Een dag later heeft hij haar mishandeld. Daarom kreeg hij een contactverbod, maar desondanks wil Van O. nog steeds niet vertrekken. Voordat hij de gevangenis in moest, heeft hij een paar jaar met zijn vriendin in deze woonwagen gewoond. In die tijd is ook hun dochter geboren. Zijn ex wil er nu ongestoord met hun kind blijven wonen. Voor haar eigen veiligheid moet ze nu ergens anders een onderkomen zoeken. Hoewel Van O. verboden is contact te zoeken met zijn ex en hun dochter, weigert hij te vertrekken. Daarom heeft de vrouw een kort geding aangespannen. Hierbij speelt ook mee dat Van O. op kosten van haar gebruik maakt van allerlei voorzieningen. Door zijn aanwezigheid zou de stroom- en gasrekening onnodig oplopen.

Ook heeft hij zonder vergunning een loods op het terrein van zijn ex gebouwd. De gemeente Steenbergen, waar Dinteloord onder valt, heeft al laten weten dat het weghalen van de loods op haar zal worden verhaald. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant:

