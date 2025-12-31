Dit hondenpension is de komende twee jaarwisselingen ook al volgeboekt

Van een kleine teckel tot een grote Berner Sennen, bij hondenpension De Lofert in Berlicum verblijven tijdens de jaarwisseling zo'n zeventig honden. Maar wie zijn huisdier nog wil inschrijven heeft pech: niet alleen dit jaar, maar ook de komende twee jaar zit het pension al volgeboekt rond oud en nieuw, ondanks het aangekondigde landelijke vuurwerkverbod.

Eigenaar Harvey Schouten van het hondenpension in het buitengebied van Berlicum, staat ervan te kijken, zo schrijft Dtv Nieuws: "Het is echt bizar. Mensen boeken heel ver vooruit en we hebben nu alle boekingen alweer binnen voor de volgende jaarwisseling. Het is eigenlijk vreemd. We hadden verwacht dat wij door het landelijke vuurwerkverbod misschien minder nodig zouden zijn en dat de huisdieren lekker thuis konden blijven. Maar als we de huisdiereigenaren mogen geloven hebben ze er nog niet veel vertrouwen in." Hondeneigenaresse Tessa van der Loo beaamt dat. "Ik verwacht dat ze gewoon nog vuurwerk gaan afsteken volgend jaar, illegaal. Dus mijn hond gaat weer naar de opvang." Oorlogsgebied

Ook Richard Nuij blijft zijn hond rond de jaarwisseling naar het pension brengen: "Wij gaan hem zeker brengen volgend jaar, want wij geloven niet dat het gaat stoppen. Bij ons is het een oorlogsgebied om eerlijk te zijn."