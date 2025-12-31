Dit hondenpension is de komende twee jaarwisselingen ook al volgeboekt
Van een kleine teckel tot een grote Berner Sennen, bij hondenpension De Lofert in Berlicum verblijven tijdens de jaarwisseling zo'n zeventig honden. Maar wie zijn huisdier nog wil inschrijven heeft pech: niet alleen dit jaar, maar ook de komende twee jaar zit het pension al volgeboekt rond oud en nieuw, ondanks het aangekondigde landelijke vuurwerkverbod.
Eigenaar Harvey Schouten van het hondenpension in het buitengebied van Berlicum, staat ervan te kijken, zo schrijft Dtv Nieuws: "Het is echt bizar. Mensen boeken heel ver vooruit en we hebben nu alle boekingen alweer binnen voor de volgende jaarwisseling. Het is eigenlijk vreemd. We hadden verwacht dat wij door het landelijke vuurwerkverbod misschien minder nodig zouden zijn en dat de huisdieren lekker thuis konden blijven. Maar als we de huisdiereigenaren mogen geloven hebben ze er nog niet veel vertrouwen in."
Hondeneigenaresse Tessa van der Loo beaamt dat. "Ik verwacht dat ze gewoon nog vuurwerk gaan afsteken volgend jaar, illegaal. Dus mijn hond gaat weer naar de opvang."
Oorlogsgebied
Ook Richard Nuij blijft zijn hond rond de jaarwisseling naar het pension brengen: "Wij gaan hem zeker brengen volgend jaar, want wij geloven niet dat het gaat stoppen. Bij ons is het een oorlogsgebied om eerlijk te zijn."
De gevolgen van het geknal zijn groot voor zijn hond: "Hij wordt helemaal dol. Hij gaat springen en is niet te houden en te temmen, hij wil dan niet uitgelaten worden. Hij wil dan helemaal niks."
Ook zoon Thymo Nuij is meegekomen naar het pension, hij legt uit: "Een paar jaar geleden hebben we het eerst geprobeerd met pilletjes, maar als het vuurwerk daar zelfs doorheen komt, dan moet hij gewoon naar een rustige plek toe."
Angst
Dat ziet de eigenaar van De Lofert ook: "Ik denk dat mensen het zekere voor het onzekere nemen en toch de angst hebben dat het vuurwerk blijft bestaan. En ja, als een hond eenmaal bang is, of dat nu door één knal komt of tien knallen: die angst blijft."
Volgens de pensioneigenaar moet je maar net geluk hebben met een hond die niet bang is voor vuurwerk. "Er zijn wel bepaalde trainingen voor, maar als je over straat loopt en jouw hond schrikt ergens van, dan kan dat lang zo blijven. Je kan heel veel doen in de opvoeding."
Tessa van der Loo hoopt op een rustige jaarwisseling voor haar Berner sennenhond en ook voor andere honden: "Hij heeft hondenvriendjes die er echt bang van zijn en dat is echt niet leuk om te zien. Bij elk knalletje zijn ze dan in paniek. Dat wil je gewoon niet."