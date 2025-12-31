Honderden cobra’s en shells ontdekt onder carport van huis in Oss
De politie heeft woensdagmiddag in Oss een grote hoeveelheid zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huis aan de Braakstraat. Het vuurwerk lag opgeslagen onder een carport midden in een woonwijk. De politie spreekt van een 'enorme vondst'.
Bij de politie kwam een melding binnen van vuurwerkoverlast. Maar toen agenten eenmaal in de Braakstraat aankwamen, vonden ze een hele grote hoeveelheid vuurwerk. Een man van 24 uit Oss is opgepakt.
Onder de carport vonden agenten onder meer honderden cobra’s en tientallen shells. Het gaat om vuurwerk uit de verboden categorie F4, die uitsluitend is bedoeld voor professioneel gebruik. "De collega’s stonden niet alleen versteld van de hoeveelheid en zwaarte van het vuurwerk, maar ook van de wijze van opslaan", laat de politie weten.
'Schade was niet te overzien geweest'
Volgens de politie had de situatie grote gevolgen kunnen hebben. "Als het vuurwerk voortijdig tot ontploffing was gekomen, was de schade niet te overzien geweest en hadden omwonenden ernstig gevaar gelopen."
Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het vuurwerk veilig af te voeren. Het vuurwerk zal worden vernietigd.
In deze video zie je wat de kracht is van een cobra: