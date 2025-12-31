Politie doet 'enorme vuurwerkvondst' onder carport bij huis in Oss

De politie heeft woensdagmiddag in Oss een grote hoeveelheid zeer zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen bij een huis aan de Braakstraat. Het vuurwerk lag opgeslagen onder een carport midden in een woonwijk. De politie spreekt van een 'enorme vondst'.

Bij de politie kwam een melding binnen van vuurwerkoverlast. Maar toen agenten eenmaal in de Braakstraat aankwamen, vonden ze een hele grote hoeveelheid vuurwerk. Een man van 24 uit Oss is opgepakt.

Onder de carport vonden agenten onder meer honderden cobra’s en tientallen shells. Het gaat om vuurwerk uit de verboden categorie F4, die uitsluitend is bedoeld voor professioneel gebruik. "De collega’s stonden niet alleen versteld van de hoeveelheid en zwaarte van het vuurwerk, maar ook van de wijze van opslaan", laat de politie weten.

Buurtbewoners denken dat er voor zo'n 20.000 euro aan vuurwerk lag onder carport. Ze zeggen dat er al de hele dag flink vuurwerk werd afgestoken bij het huis. "Ook illegaal spul", denkt een buurman.