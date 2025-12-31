ME is in Tuinzigt, 'Het rommelt in de wijk'

"Het rommelt in de wijk Tuinzig", dat zegt een woordvoerder van de politie. Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd in het midden van de straat een groot vuur gestookt. De Mobiele Eenheid is door de wijk gegaan.

De politie verzamelde zich bij de brandweerkazerne en trok daarna met meerdere eenheden de wijk in. Wat er precies aan de onrust voorafging, is nog niet bekend.

Rond tien uur heeft de ME zich teruggetrokken. "Ze beraden zich nu op andere stappen", zegt een woordvoerder. Ook heeft een stroomkast in brand gestaan. Daardoor kwam een deel van Tuinzigt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om de stroomstoring te verhelpen.

Onrust in de wijk Tuinzigt (Foto: Persbureau Heitink).