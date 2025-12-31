Onrust in Bredase wijk Tuinzigt: brand op straat en stroomuitval in wijk

In de wijk Tuinzigt in Breda was het woensdagavond onrustig. Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd in het midden van de straat een groot vuur gestook. De politie greep met meerdere eenheden in.

De politie verzamelde zich bij de brandweerkazerne en trok daarna met meerdere eenheden de wijk in. Wat er precies aan de onrust voorafging, is nog niet bekend.

Ook heeft een stroomkast in brand gestaan. Daardoor kwam een deel van Tuinzigt zonder stroom te zitten. Netbeheerder Enexis is ter plaatse om de stroomstoring te verhelpen.