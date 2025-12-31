Navigatie overslaan

Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand in Breda

Vandaag om 21:55 • Aangepast vandaag om 22:13
Het vuur slaat uit het dak van de woning in Breda (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
In een woning aan de Oostezelerstraat in Breda is woensdagavond een flinke brand uitgebroken. Het dak van het huis stond in lichterlaaie. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende woningen.

Profielfoto van Cas Bergs
Geschreven door
Cas Bergs

De bewoners en hun kat konden het huis op tijd verlaten. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij de zonnepanelen op het dak.

Met behulp van een hoogwerker probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Omstanders worden op afstand gehouden.

Het dak van de woning staat in brand (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.)
