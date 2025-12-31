Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand in Breda

In een woning aan de Oostezelerstraat in Breda is woensdagavond een flinke brand uitgebroken. Het dak van het huis stond in lichterlaaie. De brandweer zette alles op alles om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende woningen.

De bewoners en hun kat konden het huis op tijd verlaten. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. De oorzaak van de brand ligt mogelijk bij de zonnepanelen op het dak.

Met behulp van een hoogwerker probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Omstanders worden op afstand gehouden.