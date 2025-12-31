Van strand tot carnaval: jullie mooiste huisdierenmomenten van 2025

Een hondje uit het buitenland, nieuwe maatjes of een huisdier dat haar allereerste carnaval vierde. Dit zijn jullie mooiste momenten met jullie huisdieren van 2025.

Zo genoot de Berner Sennen van Legien van Herwaarden dit jaar zichtbaar van een heerlijke strandvakantie.

Reno genoot van het strand (foto: Legien van Herwaarden).

Twan Schouten adopteerde zes maanden geleden hondje Lajka uit Bosnië.



Lajka komt uit Bosnië (foto: Twan Schouten).

De Berner Sennen is populair. Kim van Vlerken heeft sinds kort een pup en die is maar al te schattig. “Onze allerliefste Donnie is sinds een maandje bij ons,” schrijft ze.

Puppy Donnie (foto: Kim van Vlerken).

Ook de katjes Luna en Lìo van baasje Ayse Ayse genieten volop van het leven. “Luna met haar poses en Lìo in zijn slaappositie.” Dat ziet er behoorlijk comfortabel uit!

Poes Luna (foto Ayse Ayse).

Kat Lìo (foto: Ayse Ayse).

Nog een Berner Sennen: de 8-jarige Boef kreeg dit jaar gezelschap van Bruut (1). “Na jaren twijfelen en omdat Boef echt 'oud' wordt en een heel slecht jaar heeft gehad, hebben wij vorig jaar maart Bruut gekocht en wat is Boef daardoor gigantisch opgeknapt 🤩”, schrijft baasje Stephanie Schuurmans. “Mijn beste maatjes die echt een spotlight verdienen!”

Boef en Bruut hebben elkaar helemaal gevonden (foto: Stephanie Schuurmans).

Hondje Dooley werd negen maanden geleden geboren bij Marja Krol. “Heel bijzonder om een hondje te hebben dat je zelf hebt gefokt 🥰.”

Hondje Dooley (Foto: Marja Krol).

Hondje Roosje van Hannie Schoenmakers-Schellekens is een echte Brabander. “Ons Roosje heeft afgelopen jaar haar eerste carnaval gevierd met een echte Tilburgse kiel!!”

Roosje vierde carnaval (foto: Hannie Schoenmakers-Schellekens).

Tot slot ex-straathondje en model Stitch (11) uit Spanje. Hij werd gevonden met één oogje minder, maar dat weerhield hem er niet van om model te worden. Stitch staat op verschillende banners en zelfs op de auto van Farm Food. "Super trots op aangezien ze normaal gesproken rashondjes kiezen daarvoor." Nicole vindt de spontane reacties die ze op haar hondje krijgt het leukst. "Een stille glimlach als ze hem zien lopen."