Dronken automobilist raakt op valreep rijbewijs kwijt

Een automobilist is woensdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Best. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag de bestuurder slingeren over de A2. De politie heeft hem langs de kant gezet en de automobilist bleek dronken en zijn rijbewijs kwijt.

De bestuurder viel op bij de weginspecteur omdat hij zonder verlichting over de snelweg reed. Ook had de automobilist de volledige snelweg nodig inclusief de vluchtstrook.

Veel te veel

Toen agenten de bestuurder aan de kant hadden gezet, bleek dat hij te veel gedronken had. Hij is toen naar het bureau gebracht voor een ademanalyse en daar kwam uit dat de bestuurder 745 µg/l blies

Ervaren bestuurders mogen niet meer dan 220 µg/l blazen en bij 570 µg/l wordt direct het rijbewijs ingenomen.