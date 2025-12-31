Advertentie
Explosie blaast voorgevel van huis eruit in Breda
Gisteren om 23:25 • Aangepast vandaag om 00:27
Een explosie heeft de voorkant van een huis aan de Veestraat in Breda verwoest woensdagavond. Buurtbewoners schrokken rond tien over half tien van enorme knal in de wijk Belcrum. Buiten zagen ze vervolgens een ravage.
De klap heeft de voorgevel van het huis weggeblazen. Het houtwerk is zwartgeblakerd, al het glas ligt eruit. Ook spullen die in de tuin stonden, werden weggeblazen.
Tuin leeggeblazen
Meerdere fietsen in de voortuin raakten beschadigd, evenals kliko’s en een auto die in de straat voor de woning geparkeerd stond.
De bewoners waren op het moment van de explosie niet thuis. Er raakte niemand gewond
Afgezet
De politie heeft de straat afgezet en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de explosie.
