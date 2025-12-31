Navigatie overslaan

NL-Alert: extreem druk bij 112, bel alleen bij levensgevaar

Vandaag om 00:34 • Aangepast vandaag om 00:47
NL-Alert (foto: Omroep Brabant).

Het is "extreem druk" bij het alarmnummer 112, meldt NL-Alert kort na de jaarwisseling. De melding werd naar iedereen verstuurd. Mensen moeten het nummer alleen bellen bij levensbedreigende situaties.

Eerder meldde de politie al dat er 250 lijnen beschikbaar zijn voor 112-meldingen. De drukste tijd zou tussen 23.30 en 02.00 uur liggen.

De politie benadrukt dat er bij geen spoed ook 0900-8844 gebeld kan worden. Voor geen spoed, maar wel brandweer kan 0900-0904 gebeld worden.

