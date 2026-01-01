Advertentie
Vier schuurtjes in brand in Waalwijk
Vandaag om 01:10 • Aangepast vandaag om 02:15
Vlak voor het nieuwe jaar is in Waalwijk brand uitgebroken in vier schuurtjes aan de Beethovenlaan. De schuurtjes horen bij de huizen.
De brandweer rukte met meerdere wagens uit en schaalde op naar middelbrand. Dankzij het snelle optreden kon worden voorkomen dat de brand zich verder uitbreidde.
Na ongeveer een uur had de brandweer de brand weer onder controle. De oorzaak is nog onbekend, maar vuurwerk wordt niet uitgesloten.
Niemand raakte gewond.
