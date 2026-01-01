Hardleerse motorcoureur twee keer gepakt zonder rijbewijs: motor kwijt

De bestuurder van een motor is woensdagnacht zijn motor kwijtgeraakt. De politie nam het voertuig in beslag nadat hij twee keer werd gepakt voor rijden zonder rijbewijs.

De 46-jarige man kwam op dinsdagavond de verkeerspolitie voor het eerst 'voorbij gevlogen' op de A59 bij Rosmalen. Toen de agenten de bestuurder controleerden, bleek hij geen rijbewijs te hebben.

Hij kreeg meerdere bekeuringen en mocht uiteraard niet meer verder rijden. Als hij dat wel zou doen, dan zou zijn motor in beslag genomen worden door de politie.

Hardleers

Ook tot de verbazing van de verkeerspolitie Oost-Brabant kwamen ze man nog geen paar uur later weer tegen op zijn motor. Op Instagram schrijven de agenten dat 'de volgende keer sneller kwam dan verwacht'.

Dit keer werd de motorrijder op de N65 bij Vught langs de kant gezet. Daar bleef hij achter zonder zijn tweewieler, want die werd zoals beloofd in beslag genomen. De man hield er wel een nieuwe bekeuring aan over.