Man (69) in scootmobiel tegen hoofd geschopt en bewusteloos achtergelaten
Vandaag om 05:25 • Aangepast vandaag om 07:06
Een 69-jarige man is woensdagnacht op de Simon Stevinweg in Den Bosch mishandeld. Voorbijgangers vonden het slachtoffer bewusteloos in zijn scootmobiel. Hij was tegen zijn hoofd geschopt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Het slachtoffer zou volgens de politie rond drie uur 's nachts mishandeld zijn door één dader. Dat gebeurde wel verderop in Den Bosch, in de Schutskamp. De politie heeft het over een poging tot zware mishandeling omdat de man tegen zijn hoofd is getrapt.
Onderkoeld en gewond
De oudere man is door ambulancepersoneel nagekeken nadat hij gevonden werd. Het slachtoffer bleek onderkoeld en was gewond geraakt aan zijn gezicht.
De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling.
