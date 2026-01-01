Man (69) in scootmobiel tegen hoofd geschopt en bewusteloos achtergelaten



Een 69-jarige man is woensdagnacht op de Simon Stevinweg in Den Bosch mishandeld. Voorbijgangers vonden het slachtoffer bewusteloos in zijn scootmobiel. Hij was tegen zijn hoofd geschopt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Redactie Geschreven door

Het slachtoffer zou volgens de politie rond drie uur 's nachts mishandeld zijn door één dader. Dat gebeurde wel verderop in Den Bosch, in de Schutskamp. De politie heeft het over een poging tot zware mishandeling omdat de man tegen zijn hoofd is getrapt.