Eetcafé in Empel moet door brand voorlopig dicht

Eetcafé De Ster in Empel is tot nader order gesloten. Dit komt door een brand die nieuwjaarsnacht uitbrak in een schuur aan de Meester de Bekkerstraat in dit dorp. Het vuur is daarna overgeslagen naar de eetgelegenheid. "Gelukkig geen persoonlijk letsel, maar de schade is aanzienlijk", zo laten de eigenaars weten op Facebook.