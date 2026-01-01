Eetcafé in Empel moet door brand voorlopig dicht
Eetcafé De Ster in Empel is tot nader order gesloten. Dit komt door een brand die nieuwjaarsnacht uitbrak in een schuur aan de Meester de Bekkerstraat in dit dorp. Het vuur is daarna overgeslagen naar de eetgelegenheid. "Gelukkig geen persoonlijk letsel, maar de schade is aanzienlijk", zo laten de eigenaars weten op Facebook.
De melding kwam rond tien over drie binnen. Bij aankomst van de brandweer bleek een overkapping in een tuin in brand te staan. De brandweerlieden konden niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur naast De Ster.
De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te bestrijden. Het vuur was relatief snel onder controle. Toch zijn de gevolgen voor het eetcafé dramatisch.
De straat werd tijdens de bluswerkzaamheden tijdelijk afgesloten. De oorzaak van de brand is niet bekend.