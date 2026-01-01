Navigatie overslaan

Schuurbrand in Vlijmen, brandweer is er snel bij en voorkomt erger

Vandaag om 06:51 • Aangepast vandaag om 07:12
Een van de ingezette brandweerlieden op de dak van de schuur (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
De brandweer is in de nieuwjaarsnacht uitgerukt voor een schuurbrand aan de Bever in Vlijmen. Rond middernacht werd de brand ontdekt, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen. Bij aankomst bleek dat er aan de buitenzijde van een schuur brand was ontstaan.

 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft het vuur snel onder controle gekregen en verdere uitbreiding weten te voorkomen. Ondanks het snelle optreden liep de schuur aanzienlijke schade op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
