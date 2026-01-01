Advertentie
Schuurbrand in Vlijmen, brandweer is er snel bij en voorkomt erger
Vandaag om 06:51 • Aangepast vandaag om 07:12
De brandweer is in de nieuwjaarsnacht uitgerukt voor een schuurbrand aan de Bever in Vlijmen. Rond middernacht werd de brand ontdekt, waarna de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen. Bij aankomst bleek dat er aan de buitenzijde van een schuur brand was ontstaan.
De brandweer heeft het vuur snel onder controle gekregen en verdere uitbreiding weten te voorkomen. Ondanks het snelle optreden liep de schuur aanzienlijke schade op. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.
