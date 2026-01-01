Navigatie overslaan

Fietser aangereden door auto, maar heeft volgens politie 'enorme mazzel'

Vandaag om 08:43 • Aangepast vandaag om 09:35
De verbrijzelde voorruit na de botsing met een fiets in Bergeijk (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Een fietser is donderdagmorgen door een auto aangereden op de Diepveldenweg in Bergeijk. Dit gebeurde rond kwart voor acht bij het oversteken van de weg bij de Hooge Berkt. Volgens een wijkagente heeft de fietser 'enorme mazzel' gehad: 'die komt er zonder groot letsel vanaf', meldt ze op Instagram.

De wagen reed van Eersel richting Bergeijk toen op het kruispunt de botsing ontstond. De fiets kwam na de klap tientallen meters verder weg terecht. De fietser is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

De auto is na het ongeluk getakeld en daarna afgevoerd. De toedracht van de aanrijding wordt onderzocht. Op dit verkeerspunt reed de auto over een voorrangsweg.

De fiets kwam na de botsing meters verderop terecht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De politie ging direct aan de slag na de botsing in Bergeijk (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De fiets die bij het ongeluk in Bergeijk betrokken was (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De wagen was zwaar beschadigd na de botsing (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Agenten ontfermen zich over de fiets (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
