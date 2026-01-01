Kind overleden bij ongeluk: bestuurder van auto reed niet onder invloed

De bestuurder van de auto die woensdagnacht een jong kind doodreed op de Noordsingel in Bergen op Zoom was niet onder invloed van alcohol of drugs. Dit is gebleken uit een blaas- en speekseltest, zo meldt de politie.

De politie onderzoekt nog steeds hoe het ongeluk kon gebeuren.

Het is niet bekend waar de chauffeur vandaan komt. Ook is nog onduidelijk hoe jong het omgekomen kind is.

De aanrijding gebeurde rond kwart over twaalf. Volgens lokale omroep ZuidWest is de Noordsingel vanwege het politieonderzoek volledig afgesloten geweest voor al het verkeer.